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الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة ياسين بونو

تاريخ النشر: 15 آب / أغسطس 2023 - 08:49
ياسين بونو (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)
ياسين بونو (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

باشر الهلال السعودي المفاوضات مع إشبيلية الإسباني بهدف ضم الحارس الدولي المغربي ياسين بونو.

وأعلن "الزعيم" الثلاثاء عن تعاقده الرسمي مع الهداف البرازيلي نيمار جونيور من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال موقع "كووورة" أن العملاق السعودي اتفق مع نجم الحراسة على البنود الشخصية بانتظار التوصل لاتفاق مع إشبيلية.

وبدا أن المغربي في طريقه للانتقال إلى أحد كبار أوروبا هذا الصيف بعدما ربطته تقارير بريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

فيما نوه الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو أن قيمة صفقة انتقال بونو إلى الهلال ستصل إلى 19 مليون يورو.

وانسحب بايرن من سباق التعاقد مع الحارس البالغ من العمر 32 عاماً نظراً لاستعداد الهلال لدفع مبلغ أكبر بكثير مما يبدو البافاريون مستعدين لإنفاقه.

كلمات دالة:الهلال السعوديياسين بونوإشبيليةبايرن ميونيخريال مدريد

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