الهلال والنصر: 11 مقابل 6

عرف الهلال والنصر ظهور البطاقة الحمراء في رابع مواجهة مباشرة لهما في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وكانت من نصيب عبده برناوي لاعب النصر في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الملك فهد الدولي في 15 ديسمبر 2009.

واحتسبت أول ركلة جزاء في تاريخ مواجهاتهما المباشرة في الدوري منذ استحداثه بالنظام الحالي موسم 2008-2009 في اللقاء الثالث، وكانت أيضاً من نصيب النصر وسجلها محمد السهلاوي في اللقاء الذي أقيم في 29 سبتمبر عام 2009 على الملعب نفسه.

وظهرت البطاقة الحمراء خلال مواجهات الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين عشر مرات في 22 لقاء، سبع منها للهلال منها ثلاث بطاقات في مباراة واحدة وبطاقتان على التوالي في آخر مباراتين، مقابل ثلاث بطاقات حمراء للاعبي النصر كانت الأخيرة للبحريني محمد حسين موسم 2014-2015.

كما احتسبت سبع ركلات جزاء، خمس منها لمصلحة النصر مقابل جزائيتين للهلال، كانت الأخيرة لمصلحة الهلال موسم 2017-2018 وسجلها البرازيلي كارلوس إدواردو.

ويلتقي الفريقان اليوم في اللقاء المباشر رقم 23 في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين ضمن المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يملك الهلال النصيب الأكبر من الانتصارات بواقع 11 انتصاراً مقابل ستة للنصر، وحضر التعادل في خمس مباريات.

سجل الهلال 39 هدفاً، مقابل 26 هدفاً للنصر.