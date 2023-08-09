الهلال يتخطى الشباب ويضرب موعداً مع النصر في نهائي البطولة العربية

تأهل الهلال السعودي إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) بعد تجاوز عقبة مواطنه الشباب بثلاثة أهداف لهدف ليلة الأربعاء على أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) ضمن نصف النهائي.

تناوب على تسجيل أهداف "الزعيم" كلٌ من محمد كنو (9)، ومالكوم (48)، وعبد الله الحمدان (90+5).

أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع غوستافو كويلار في الدقيقة 56 من زمن المواجهة.

وسيلاقي الهلال بالتالي في النهائي غريمه النصر الذي تخطى بدوره الشرطة العراقي في وقتٍ سابق من يوم الأربعاء بهدفٍ دون رد سجله كريستيانو رونالدو.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.