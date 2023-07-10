الهلال يخصص 220 مليون يورو لصفقة بيرناردو سيلفا

يستعد نادي الهلال السعودي لدفع قرابة 70 مليون يورو نظير التعاقد مع النجم الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي.

وقالت شبكة "سي بي إس سبورتس" أن النادي السعودي يستعد للتقدم بعرضٍ رسمي سيتقاضى اللاعب بموجبه 50 مليون يورو سنوياً (بمجموع 150 مليون يورو على 3 مواسم).

ويتنافس الهلال مع جاره النصر على توقيع البرتغالي، خصوصاً بعد تداعي صفقة المغربي حكيم زياش الذي بدا قريباً للغاية من مزاملة النجم البرتغالي الآخر كريستيانو رونالدو.

وتكثر الخيارات أمام سيلفا (28 عاماً) هذا الصيف كونه مطارد أيضاً من قبل برشلونة وباريس سان جيرمان، كما أن سيتي قدم له عرضاً جديداً لإبقائه في ملعب الاتحاد فترة إضافية لما بعد 2025.

ومع أن أوضاع البارسا الاقتصادية تمنعه من المنافسة جدياً، إلا أن اللاعب لا يمانع الانتقال إلى ملعب كامب ناو.

أما باريس سان جيرمان فعليه أولاً حل معضلة هدافه الفرنسي كيليان مبابي قبل النظر في أي صفقات أخرى.

يذكر أن سيلفا سينخرط مبدئياً في تحضيرات مانشستر سيتي الاستعدادية للموسم الجديد بجولة آسيوية سيواجه فيها يوكوهاما مارينوس في اليابان في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.