الهلال يسحق التعاون برباعية ويرتقي للمركز الثالث في دوري روشن

البوابة - سحق الهلال مستضيفه التعاون برباعيةٍ دون رد ليلة الجمعة في المباراة التي جرت على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

حملت الأهداف توقيعي النيجيري أوديون إيغالو (هدفان) في الدقيقتين 32 و 45+4، والبرازيلي ميشيل دي أوليفيرا (51)، ومحمد حمد القحطاني (90+9).

بهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 36 نقطة من 18 مباراة ليرتقي إلى المركز الرابع متقدماً على التعاون الذي تجمد رصيده بدوره عند 34 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس.