الهلال يطارد بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي

أكدت شبكة "بي بي سي" البريطانية مساعي الهلال السعودي الجدية للتوقيع مع النجم الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً بعقدٍ مع أبطال أوروبا يمتد حتى صيف عام 2025، إلا أن الإدارة تخشى خسارة اللاعب في ظل رغبة عدة أندية كبيرة بضمه.

ويتسابق برشلونة وباريس سان جيرمان إضافة إلى الهلال لاقتناص توقيع نجم موناكو السابق.

وبات النادي السعودي على أعتاب التعاقد مع البرتغالي الآخر روبن نيفيش من ولفرهامبتون، وسيشكل ضم سيلفا تعاقداً مهماً في ظل تواجد الفرنسي كريم بنزيمة في صفوف اتحاد جدة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر.

وستكشف الأسابيع القادمة عن مصير نجم مانشستر سيتي الذي لعب دوراً بارزاً في فوز الفريق بثلاثية دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.