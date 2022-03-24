  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. اليابان تؤهل السعودية إلى كأس العالم 2022

اليابان تؤهل السعودية إلى كأس العالم 2022

منشور 24 آذار / مارس 2022 - 12:00
السعودية إلى كأس العالم
السعودية إلى كأس العالم

تأهل منتخبا السعودية واليابان رسمياً إلى بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد فوز اليابانيين على منتخب أستراليا اليوم الخميس بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الآسيوية الثانية.

وجاء هدفا الساموراي في اللحظات الأخيرة من اللقاء عن طريق كاورو ميتوما في الدقيقتين 89 و 90.

ورفع منتخب اليابان رصيده بهذا الانتصار إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة من 9 مباريات، بفارق نقطتين عن الأخضر الذي سيلتقي في وقت لاحق اليوم مع نظيره الصيني خامس الترتيب.

السعودية واليابان إلى المونديال

وحجز المنتخبان الياباني والسعودي بالتالي أول بطاقتين تأهل عن المجموعة فيما سيخوض منتخب أستراليا منافسات الملحق الآسيوي.

وتقام مواجهات أخرى اليوم ستجمع كوريا الجنوبية وإيران، وفيتنام وعُمان، ولبنان وسوريا، والصين والسعودية، والعراق والإمارات.

كلمات دالة:منتخب السعوديةمنتخب اليابانمنتخب أسترالياتصفيات كأس العالم 2022

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...