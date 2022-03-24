اليابان تؤهل السعودية إلى كأس العالم 2022

تأهل منتخبا السعودية واليابان رسمياً إلى بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد فوز اليابانيين على منتخب أستراليا اليوم الخميس بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الآسيوية الثانية.

وجاء هدفا الساموراي في اللحظات الأخيرة من اللقاء عن طريق كاورو ميتوما في الدقيقتين 89 و 90.

ورفع منتخب اليابان رصيده بهذا الانتصار إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة من 9 مباريات، بفارق نقطتين عن الأخضر الذي سيلتقي في وقت لاحق اليوم مع نظيره الصيني خامس الترتيب.

السعودية واليابان إلى المونديال

وحجز المنتخبان الياباني والسعودي بالتالي أول بطاقتين تأهل عن المجموعة فيما سيخوض منتخب أستراليا منافسات الملحق الآسيوي.

وتقام مواجهات أخرى اليوم ستجمع كوريا الجنوبية وإيران، وفيتنام وعُمان، ولبنان وسوريا، والصين والسعودية، والعراق والإمارات.