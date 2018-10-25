انتهاء موسم كيرغيوس بعد انسحابه من كأس الكرملين

نيك كيرغيوس

قرر الأسترالي نيك كيرغيوس إنهاء موسمه بعد الانسحاب من بطولة كأس الكرملين الخميس بسبب تجدد إصابة في المرفق.

وكان المصنف الخامس في البطولة المقامة في موسكو على وشك مواجهة البوسني ميرزا باسيتش.

وأبلغ اللاعب الأسترالي موقع البطولة: "أنا آسف. لن أستطيع المشاركة، من سوء الحظ أني اتعامل مع تجدد إصابة في المرفق بدأت تزعجني قليلاً هذا الأسبوع. سأختار إنهاء الموسم والعودة إلى المنزل. سأبدأ التعافي وأراكم في 2019".

وتسبب تجدد الإصابة في إنهاء موسم مخيب لكيرغيوس البالغ عمره 23 عاماً بعدما تراجع إلى المركز 37 في تصنيف اللاعبين المحترفين.

وبدأ كيرغيوس الموسم بالفوز بأول لقب على أرضه في بريزبين وقدم أداءً قوياً في بطولة أستراليا المفتوحة قبل أن يخسر في دور الستة عشر أمام غريغور ديميتروف.

وأجبرته الإصابة على الانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة بينما كان طرفاً في واقعة غريبة في أميركا المفتوحة عندما وجه الحكم "خطاباً تحفيزياً" إليه خلال مواجهته ضد الفرنسي بيير-أوج ايربير في الدور الثاني.

وكان كيرغيوس، الذي اتهم في الماضي بعدم تقديم أفضل ما لديه في المباريات، طرفاً في واقعة أخرى خلال بطولة شنغهاي للأساتذة هذا الشهر في هزيمته المفاجئة أمام برادلي كلان والتي وصفها الحكم داميان دوموسويس بأنها تخطت "الحدود".