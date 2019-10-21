انطلاقة برشلونة تبشر بالخير

يبدو أن انطلاقة برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم مبشرة رغم أنها لا تبدو مثالية.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة بعد 9 جولات بات منفرداً بصدارة الليغا برصيد 19 نقطة، متقدماً على وصيفه ريال مدريد بنقطة وحيدة.

وبذلك يتفوق فريق المدرب إيرنيستو فالفيردي على أرقامه الموسم الماضي، إذ أن الفريق حقق 18 نقطة فقط خلال أول 9 جولات من موسم 2018 – 2019، بعدما سقط أمام ليغانيس وتعادل مع جيرونا وبلباو وفالنسيا.

وسجل البارسا نفس عدد الأهداف التي أحرزها الموسم الماضي (23 هدفاً)، لكن الفريق الكتالوني بات لديه دفاع أفضل بـ 13 هدفاً مقارنة باستقبال 14 هدفاً خلال أول 9 جولات من موسم 2018-2019.

وكان برشلونة نجح في تحقيق لقب الليغا خلال الموسم الماضي برصيد 87 نقطة بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

واحتفل برشلونة بذكرى مميزة في تاريخ وحاضر النادي الكتالوني، وأحد أهم عوامل تفوق النادي الإسباني خلال الحقبة الأخيرة.

وكتب برشلونة، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “في 20 أكتوبر 1979 تم افتتاح مقر إقامة اللاعبين، والذي أصبح بعد ذلك رمزاً لهوية النادي”.

وأضاف الحساب الرسمي للبارسا “عمر لا ماسيا الآن هو 40 عاماً”.

وشهدت “لا ماسيا” خروج أبرز المواهب التي تألقت في سماء الكرة الإسبانية، على رأسها ليونيل ميسي والثنائي أندريس إنييستا وتشافي هيرناندير.