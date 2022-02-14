انطلاق الأدوار الاقصائية من دوري أبطال أوروبا مباشرة وحصرياً عبر beIN SPORTS

تستعد مجموعة beIn الإعلامية وقناتها الرياضة الرائدة beIN SPORTS إلى بثّ دور 16 من دوري أبطال أوروبا الذي يصنّف عالمياً، الدوري الاعرق على مستوى كرة القدم الاوروبية، وذلك مباشرة وحصرياً على امتداد 24 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستنطلق الأدوار الاقصائية من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 15 فبراير، من قلب العاصمة الفرنسية في مواجهة بارزة ستجمع نادي باريس سان جيرمان ونادي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا لـ 13 مرّة خلا الأعوام السابقة، حيث سيتنافس على أرض الملعب مجموعة من نجوم الصف الأول لكرة القدم، لتجتمع تشكيلة نادي باريس سان جرمان التي تضم كلاً من ليونيل ميسي، وسيرجيو راموس، وكيليان مبابي في مواجهة مع لاعبي الغلاكيتوس من بينهم ككريم بنزيمة، وفينيسيوس جونيور، ولوكا مودريتش، وتوني كروس.

نهائي مبكر بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان (المصدر: بي إن سبورتس)



وعلى مدى الأدوار الماضية كان باريس سان جيرمان وريال مدريد قد التقيا خلال 6 أدوار استقصائية من دوري أبطال أوروبا، حيث فاز نادي ريال مدريد 3 مرّات في مقابل فوز واحد لباريس سان جيرمان يقابله تعادلين. كما سيشهد يوم الثلاثاء أيضاً، مواجهة بين النادي البرتغالي سبورتنج لشبونة مع حاصد لقب الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي في البرتغال، حيث ترتقب الجماهير المحلية مواصلة النادي في الحفاظ على المستوى المطلوب لنيل فرصة التأهّل الى نهائي دوري أبطال أوروبي والفوز باللّقب.

أما يوم الأربعاء 16 فبراير، فالمواجهة ستكون بين نادي رد بل سالزبورغ والعملاق الألماني بايرن ميونخ، بينما سيتواجه نادي انتر ميلان مع محمّد صلاح وفريقه ليفربول على ارض استاد سان سيرو في إيطاليا. أمّا رجال ميرسيسايد فقد اجتازوا مرحلة المجموعات، ولكن بعد مواجهة شرسة في وجه خصم يحتل حالياً المركز الثاني ضمن جدول الدوري الإيطالي.

أما يوم الثلاثاء 22 من شهر فبراير، فالمواجهة بين نادي تشيلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا للسنة الماضية ونادي ليل الفرنسي وذلك من على أرض استاد ستامفورد بريدج في المملكة المتحدة، في حين سيتواجه الفايريل مع جوفانتس في اسبانيا. وبينما لم يمض سوى أيام على فوز تشيلسي ببطولة كأس العالم للأندية في أبو ظبي إلا أن النادي الطامح يسعى الى انتزاع الفوز من على أرضه في مواجهته مع نادي ليل الفرنسي الجديد والموهوب.

كما سيتواجه كلاً من أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد بطل دوري أبطال أوروبا لثلاث دورات سابقة، يوم الأربعاء 23 من شهر فبراير الجاري، بينما بنفيكا يواجه أياكس بطل دوري أبطال أوروبا لأربع دوات سابقة في البرتغال. وسيحتاج "الشياطين الحمر" الى عودة كريستيانو رونالدو الى مستواه التهديفي حيث ان فرقه سيكون في مواجهة صعبة مع خصم تكتيكي من الصعب هزيمته كأتلتيكو مدريد.

كما ترتقب جماهير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا النقل المباشر والحصري لكافة بطولات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات beIN SPORTS PREMUIM 1 وbeIN 4K، وذلك في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرّمة، حيث تم تخصيص استديو للتعليق على المباريات باللغة العربية، و beIN SPORTS 1 ENGLISH حيث سيرافق المشاهدين خبراء معلّقين باللغة الإنجليزية، بالإضافة الى beIN SPORTS 1, 2 & 3 FRENCH، برفقة معلّق باللغة الفرنسية. كما ستستضيف استوديوهات beIN SPORTS، الدوحة – قطر، مجموعة من نجوم كرة القدم السابقين في لقاءات مباشرة على الهواء، نذكر منهم الأسطورة رود جوليت الهولندي، ولاعب مانشستر سيتي السابق نايجل دي يونغ، ونجم تشيلسي السابق مارسيل ديساييه.

مباراة مرتقبة بين مانشستر سيتي وسبورتينغ لشبونة (المصدر: بي إن سبورتس)



كما تستعد قناة beIN SPORTS الى بث مباريات الدور المؤهل ذهاب، للدوري الأوروبي، وذلك مباشرة وحصرياً ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث الانطلاقة يوم الخميس 17 فبراير، في مواجهة ستجمع بين برشلونة ونابولي بينما بوروسيا دورتموند فسيكون في مواجهة مع رينجرز في المانيا. وسيبدأ البث المباشر لكلا المباراتين عند الساعة 20:45 بتوقيت مكّة المكرّمة عبر beIN SPORTS PREMUIM 1 & 2، وbeIN SPORTS 1 ENGLISH.



لمزيد من المعلومات حول دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني beIN SPORTS TV Guide.