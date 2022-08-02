انطلاق موسم رياضي جديد حافل بالإثارة والحماس حصرياً على beIN SPORTS

تقدم مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية ضمن قطاع الرياضة والترفيه، وقناتها الرياضية الرائدة beIN SPORTS ، موسمًا رياضيًا استثنائيًا جديدًا، ليستمتع به مشاهديها من عشاق الرياضة عبر 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مباشرةً وحصريًا خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

مع اقتراب نهاية البطولات الصيفية، يمكن للملايين من مشاهدي ومشتركي beIN أن يترقبوا انطلاق أعظم الأحداث والبطولات الرياضية، بما في ذلك الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني (لا ليغا) والدوري الفرنسي الدرجة الأولى (ليغ 1) والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي وتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي وبطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة للتنس 2022 الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بطولة امم اوروبا لكرة السلة للسيدات 2022 وبطولة العالم للبادل وغيرها الكثير، وصولاً الى الحدث الكروي الأعظم في العالم؛ كأس العالم فيفا قطر 2022.

وتعليقاً على محتوى beIN الرياضي الذي لا مثيل له، قال السيّد دانكان والكنشو، مدير البرامج لدى beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لا شك أن الموسم المقبل سيكون موسمًا فريدًا للغاية، حيث نشهد رزنامة غير مسبوقة لرياضة كرة القدم. ويسعدنا أن نقدم أبرز الأحداث الرياضية المتبقية من عام 2022 حصريًا لمشاهدينا في جميع أرجاء المنطقة. وتبقى beIN ملتزمةً دوماً بتقديم تغطيات استثنائية ومحتوى حصري يضع المشاهدين في قلب الحدث. كما أننا نرتقي بمستوى تغطياتنا هذا العام لضمان استعدادنا التام لتقديم أفضل تغطية على الإطلاق لأكبر حدث كروي على وجه الأرضكأس العالم فيفا قطر 2022 ".

عودة دوريات كرة القدم

ينطلق الموسم الكروي نهاية هذا الأسبوع، في يوم الجمعة الموافق 5 أغسطس، في تمام الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، مع ابتداء الدوري الإنكليزي الممتاز والدوري الفرنسي الدرجة الأولى. سيتنافس فريقي كريستال بالاس وأرسنال وجهاً لوجه على الهواء مباشرةً عبر قنوات beIN SPORTS PREMIUM 1 و beIN SPORTS ENGLISH 1 و beIN 4K. كما سيواجه ليون، فريق أجاكسيو على قناة beIN SPORTS 2. وسوف تعرض جميع المباريات التالية من كلا الدوريين مباشرة وحصرياً مع تعليق باللغتين العربية والإنجليزية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما ستعرض شبكة قنوات beIN نهائي كأس السوبر الأوروبي 2022 على الهواء مباشرة يوم الأربعاء 10 أغسطس، من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة على قنوات beIN SPORTS PREMIUM 1 وbeIN SPORTS ENGLISH 1 و beIN 4K، حيث يلتقي فريقي ريال مدريد وفرانكفورت مجددًا، بعد 62 عامًا، لتكرار واحدة من أشهر المباريات في تاريخ كرة القدم الأوروبية، عندما فاز ريال مدريد بنتيجة 7-3 أمام اكثر من 127000 جمهور، في ملعب هامبدن بارك في غلاسكو، وهي المباراة التي لا تزال تعرف بأعلى نسبة حضور جماهيري لنهائي كأس أوروبي.

وسوف تواصل قناة اليث العالمية الحماس والإثارة من خلال البث الحصري لموسم الدوري الأسباني (لا ليغا) الجديد، بدايةً من يوم الجمعة 12 أغسطس، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، على beIN SPORTS PREMIUM 1 و beIN 4K، مع ديربي مدريد ، حيث يستضيف فريق خيتافي فريق أتلتيكو مدريد.

بالتزامن مع البطولات الأوروبية الكبرى الأخرى، سوف ينطلق دوري أبطال آسيا 2022 (شرق آسيا) مع مباريات دور الـ 16 في يوم الخميس 18 أغسطس (11:00 بتوقيت مكة المكرمة) ويوم الجمعة 19 أغسطس (14:00 بتوقيت مكة المكرمة). أما مباريات ربع النهائي فسوف يتم بثها على الهواء مباشرةً، يوم الإثنين 22 أغسطس، بينما يتم بث نصف النهائي يوم الخميس 25 أغسطس، على أن يتم حسم المواجهات من خلال خروج المغلوب من مباراة واحدة . يمكن مشاهدة جميع مباريات على قنوات beIN الجديدة والمخصصة لدوري أبطال آسيا.

تستعد نخبة من أفضل مواهب ومعلقي beIN لتقديم الاستوديوهات التحليلية للمباريات؛ من بينهم محمد سعدون الكواري، طارق الحمّاد، مهند الجالي، محمد أبو تريكة، وائل جمعة، رفيق الصيفي، طارق ذياب، عبد العزيز السليطي، وغيرهم من النجوم العرب. بالإضافة إلى ريتشارد كيز وآندي جراي للقنوات الإنجليزية.

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