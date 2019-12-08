انقسام فرنسي حول بنزيمة

جاء في استطلاع للرأي أجراه مرصد "سي إس أي" للتحليلات والدراسات الإعلامية المستقبلية، أن المواطنين الفرنسيين العاديين لا يريدون عودة النجم كريم بنزيمة إلى صفوف منتخب "الديوك"، بينما يرغب عشاق كرة القدم ومشجعوها وهواة ممارستها في رؤية النجم الفرنسي المتألق بشكل لافت مع ريال مدريد، في المنتخب بأقرب فرصة.

وأوضح المرصد أن مناقشة مجتمعية حول هذا الموضوع كشفت عن انقسام شديد داخل المجتمع الفرنسي، بين عشاق الكرة وهواة ممارستها وبين المواطنين العاديين، مما دفع المرصد إلى إجراء استطلاعه على عينة أوسع تشمل إلى جانب المواطن العادي، مشجعي كرة القدم.

وأشار المرصد إلى أن 45% من الفرنسيين العاديين يرفضون عودة بنزيمة، بينما يوافق 29% على عودته، في حين امتنع 26% من الذين استطلعت آراؤهم عن التصويت.

وفي قراءة ثانية للموضوع، لدى مشجعي وهواة ممارسة الكرة، جاءت النتيجة مغايرة تماماً، إذ أن مشجعي الكرة النشطين، كان لهم رأي مخالف، بل وكانت النتائج مذهلة، إذ أن 66% من الذين استطلعت آراؤهم في هذه العينة أيدوا بشدة عودة بنزيمة للمنتخب، بل وقالوا: افتحوا أبواب المنتخب على مصراعيه أمام بنزيمة، وطالبوا بمنحه فرصة ثانية، بينما رفض 28% فقط من هذه العينة عودته، وامتنع 6% عن التصويت.

وذكرت شبكة "راديو مونتي كارلو سبورت" التي أذاعت الاستطلاع أن رسالته واضحة جداً وموجهة إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والذي يرفض رئيسه نويل لوغريه بشدة عودة بنزيمة، رغم اعترافه بأنه لاعب جيد جداً ولا يشكك في قدراته وإمكاناته الفنية، لكنه في الوقت نفسه صرح أكثر من مرة مؤخراً بأن مغامرة بنزيمة مع الديوك انتهت إلى غير رجعة.

والشيء نفسه ينطبق على ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا الذي أكد أن عدم استدعاء بنزيمة للمنتخب هو خيار لا رجعة فيه أيضاً.

يذكر أن هذا الاستطلاع أجري على عينة قوامها 1008 أشخاص يمثلون الفرنسيين بدءاً من سن 18 عاماً، على مستويين، الأول يتعلق بالمواطنين العاديين والثاني يشمل مشجعي وهواة كرة القدم والذين يمارسونها في أندية أو مع أصدقاء.