انهيار صفقة انتقال بايل من ريال مدريد إلى الصين

أفادت مصادر أن صفقة انتقال غاريث بايل من ريال مدريد إلى جيانغسو قد انهارت في الأمتار الأخيرة.

وشارك الويلزي في وديات ريال مدريد الأخيرة أمام آرسنال وأتلتيكو مدريد رغم حديث مدربه زين الدين زيدان عن اقتراب رحيله عن الملكي.

وظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر وصول بايل واستقباله في أحد المطارات الصينية بحفاوة من قبل الجماهير، وتم نفي صحتها.

وأوضحت التقارير أن بايل سيتقاضى راتباً أسبوعياً قرابة مليون جنيه استرليني من الفريق الصيني، وسيوقع عقداً لمدة ثلاث سنوات.

بينما ذكر ديفيد أورنستاين، الصحفي في بي بي سي، أن الصفقة انهارت في الأمتار الأخيرة بسبب رفض ريال مدريد إتمامها.

وأكدت تقارير احتمالية خروج بايل معاراً إلى إنتر بمجرد إتمام انتقاله إلى جيانغسو بسبب الملكية المشتركة بين الناديين.

وتعود ملكية إنتر والنادي الصيني لمجموعة "سونينغ" التجارية، وسبق وانتقل الثنائي إيدر وترينت سانسبيري بين الناديين.