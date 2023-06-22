اهتمام سعودي بنجم آرسنال

يستعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي للتقدم بعرضٍ بقيمة 40 مليون يورو على 3 دفعات للتعاقد مع لاعب خط الوسط الغاني توماس بارتي نجم آرسنال.

وأكد الصحفي المعروف فابريزيو رومانو وصول عرض رسمي من السعودية خلال الساعات الماضية لضم النجم الغاني.

لكن اللاعب لم يتخذ أي قرار بعد، علماً بأنه تلقى عروضاً أخرى من أندية أوروبية على غرار يوفنتوس الذي ربط مستقبل نجمه الفرنسي أدريان رابيو بالتحرك لاستقطاب بارتي.

وبات الدوري السعودي (دوري روشن) وجهة مفضلة بالنسبة للعديد من اللاعبين البارزين بعد نجاح النصر في ضم الأيقونة البرتغالية كريستيانو رونالدو، واتحاد جدة في جلب الهداف الفرنسي كريم بنزيمة.

يذكر أن عقد بارتي (30 عاماً) مع آرسنال مستمر حتى يونيو من عام 2025 بعدما تعاقد معه النادي اللندني في عام 2020 من أتلتيكو مدريد مقابل 50 مليون يورو.