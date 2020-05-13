أول إصابة للاعب ببرشلونة بفيروس كورونا

انضم لاعب برشلونة الشاب ماتيوس فيرنانديش، لقائمة المصابين بفيروس كورونا في الدوري الإسباني، وأول اللاعبين من البارسا.

وأوردت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الاختبارات التي خضع لها فيرنانديش المعار من برشلونة لبلد الوليد، أثبتت إصابته بكورونا، وتم عزل اللاعب بناء على بروتوكول "الليغا" لعودة المنافسات.

يذكر أن البارسا تعاقد مع فيرنانديش من بالميراس في يناير الماضي، مقابل 7 ملايين يورو، قبل أن يعيره لبلد الوليد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لتطوير مستواه وكسب مزيد من الخبرة، لكن اللاعب البالغ 21 عاماً، لم يشارك حتى الآن في أي مباراة مع فريقه الجديد.

وكانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أعلنت الأحد الماضي، تسجيل 8 إصابات بكورونا بينها 5 للاعبين من الدرجتين الأولى والثانية، و3 حالات إضافية لدى "أشخاص ليسوا من اللاعبين".

يذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يأمل في استكمال الموسم، المتوقف حاليا بسبب كورونا، اعتباراً من 12 يونيو.