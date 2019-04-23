بابان: مبابي نجم باريس سان جيرمان الحقيقي وليس نيمار

يرى الفرنسي المعتزل جان بيير بابان أن نيمار مهاجم باريس سان جيرمان يعيش في ظل زميله المتألق الشاب كيليان مبابي.

وجرى التعاقد مع الثنائي في صفقتين قياسيتين صيف عام 2017، واعتقد كثيرون أن البرازيلي سيمثل الإضافة الأكبر لبطل فرنسا، إلا أن الفائز بكأس العالم صيف العام الماضي نجح في إثبات أحقيته لاحقاً.

فرغم تسجيل نيمار 48 هدفاً في 54 مباراة خاضها مع الباريسي، وظهوره بمستويات جيدة معظم الأحيان رغم كثرة الإصابات، إلا أن مبابي بدا أكثر تميزاً بعدما سجل 30 هدفاً في الدوري المحلي هذا الموسم حتى الآن.

وكان بابان آخر من نجح في الوصول إلى هذا الرقم قبل 29 عاماً، وبات يرى أن مبابي يعد حالياً النجم الأول في باريس سان جيرمان، حيث قال لصحيفة "لو باريزيان": "شارك مبابي في العديد من المباريات نظراً لإصابات زملائه، أرى أنه يمثل سلاح بي إس جي الحقيقي وليس نيمار.

"كان بإمكاننا التنبؤ بذلك، فرغم أن نيمار أيقونة عالمية، إلا أن مبابي هو نجم باريس سان جيرمان الحقيقي.

"قدم نيمار لمحات فنية رائعة خلال العامين الماضيين، لكن مبابي يظهر دائماً في المقابل".

ويرى بابان أيضاً أن مبابي هو النجم الفرنسي الأول حالياً، حيث أضاف: "كيليان الأول بالطبع، يليه أنتوان غريزمان ثم كريم بنزيمة".

يذكر أن باريس سان جيرمان احتفل بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي الأحد الماضي بفوز معنوي على موناكو بثلاثة أهداف حملت توقيع مبابي مقابل هدف وحيد.