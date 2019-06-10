بابل: فان دايك يستحق الكرة الذهبية

أكد الهولندي ريان بابل مهاجم ليفربول السابق وفولهام الحالي أن مواطنه فيرجيل فان دايك يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية هذا العام.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها بابل وأكد خلالها أن مدافع الريدز قدم موسماً يستحق عليه الحصول على الجائزة الأهم على مستوى الجوائز الفردية.

وقال بابل: "آخر مرة حقق مدافع فيها الكرة الذهبية كان (فابيو) كانافارو عام 2006، لذلك لا أرى أن الأمر مستحيل على الإطلاق.

"أعتقد أنه من العدل أن يتواجد على الأقل في القائمة النهائية للجائزة، سنرى في النهاية إن كان سيفوز بها أم لا، لكني سأكون سعيداً له لو حدث ذلك".

واختتم بابل تصريحاته بالحديث عن خسارة بلاده أمام البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية، فقال: "في بداية البطولة لا أعتقد أن أحداً توقع أن نصل للمباراة النهائية، لكننا فعلنا ذلك رغم أننا خسرنا في نهاية المطاف".

يذكر أن المنتخب الهولندي خسر أمس بهدف نظيف أمام نظيره البرتغالي في نهائي البطولة.