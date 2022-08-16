باتيستوتا: ميسي ليس "يسوع المسيح"

طالب المهاجم الأرجنتيني السابق غابرييل باتيستوتا مواطنيه بعدم إلقاء مسؤولية الظفر بلقب كأس العالم قطر 2022 على كاهل النجم ليونيل ميسي لوحده، مشدداً على أنه ليس "يسوع المسيح".

ويرى "باتيجول" الذي سبق له التألق في صفوف فيورنتينا وروما أن تشكيلة منتخب بلاده الحالي تضم في صفوفها ما يكفي للمنافسة على لقب المونديال القطري.

ورغم الحمل الكبير الذي سيقع على عاتق "ليو" في حملة منتخب الأرجنتين للظفر بلقب كأس العالم القادم، إلا أن زملاءه الحاليين قادرون بدورهم على ترك بصمة كبيرة في البطولة القادمة ومساعدته على .

ماذا قال باتيستوتا عن ميسي ؟

وقال باتيستوتا في تصريحات لصحيفة "لا ناسيون" المحلية: "لفترة طويلة، حملنا ميسي المسؤولية بأكملها، حكمنا على نفسنا بالفشل منذ البداية لأننا أيقنا أن ميسي هو المنقذ مثل "يسوع"... نعم إنه لاعب عظيم، لكنه ليس يسوع.

"ومع ذلك، قمنا بتوجيه اللوم إليه، وتسببنا بالضرر لفترة طويلة.

"لكن الأمر مختلف الآن، فهو يلعب بحرية أكبر في ظل تواجد الجيل الحالي من اللاعبين إلى جانبه.

"تبقى المرجعية في الفريق لميسي لكن التشكيلة الحالية تضم لاعبين يستطيعون تولي بعض المسؤولية."

يذكر أن منتخب الأرجنتيني يشارك في كأس العالم قطر 2022 ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.