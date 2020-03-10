بارترا لا يمانع العودة إلى برشلونة

لا يمانع مارك بارترا العودة مجدداً إلى برشلونة مشيراً إلى أنه لم يغلق يوماً باب الرجوع إلى النادي الكتالوني.

وأصبح المدافع أحد العناصر الأساسية في ريال بيتيس بعدما غادر البارسا عام 2016 صوب بوروسيا دورتموند الذي قضى في صفوفه موسمين قبل أن يعود إلى إسبانيا من بوابة بيتيس عام 2018.

وقال بارترا الذي نشأ في أكاديمية لا ماسيا أنه يتابع برشلونة بكثب بعدما قضى معه أكثر من 15 عاماً، إلا أنه أكد أنه مركز حالياً على ما يقدمه مع بيتيس الذي تغلب على ريال مدريد مطلع الأسبوع بهدفين لهدف ضمن الدوري الإسباني.