بارتوميو: بيان أتلتيكو مدريد حول غريزمان لا يثبت شيئاً

قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أن بيان أتلتيكو مدريد بخصوص صفقة انتقال أنتوان غريزمان لا يثبت أي شيء على الإطلاق.

وكان أتلتيكو قد أصدر بياناً اتهم فيه البارسا بالتفاوض مع الفرنسي وحسم صفقته في مارس، حينما كان الشرط الجزائي في عقده بقيمة 200 مليون يورو.

ورغم ذلك، دفع برشلونة الشرط الجزائي بعد تخفيضه والبالغ 120 مليون يورو منذ بداية يوليو الحالي، ووفقاً لأتلتيكو مدريد فإن الاتفاق مع غريزمان على الرحيل جاء بعد اتفاق إدارة الفريق الكتالوني معه قبل تخفيض هذا الشرط.

ورد بارتوميو على هذا البيان مشدداً على أنه لا يحمل أي قيمة من الناحية القانونية، نظراً لأنه لا يثبت شيئاً على الإطلاق، حيث قال: "تحدثت مع إداريي أتلتيكو مدريد بعد هذه القصة، أعتقد أنهم يعلمون تماماً أن ما يقولونه لا يحمل أي إدانة مثبتة.

"سنتابع ما سيحدث من تطورات، لكني أؤكد للجميع أننا لا نملك أي شيء جديد لكي نقوله بخصوص هذا الأمر".

وحول المستقبل، قال بارتوميو: "ماذا أريد أكثر من ذلك؟ نمتلك الآن مجموعة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، علينا أن نعمل معهم وننظر فقط للأمام".

يذكر أن غريزمان اختار القميص رقم 17 في برشلونة، وذلك بعد تقديمه رسمياً للجماهير ووسائل الإعلام.