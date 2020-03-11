بارتوميو: ميسي سينهي مسيرته في برشلونة

يعتقد جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة أن الأسطورة ليونيل ميسي سينهي مسيرته في صفوف الفريق، دون الرحيل إلى أي وجهة أخرى.

وقال بارتوميو في تصريحات نشرتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «ميسي أفضل لاعب في العالم وأعتقد بأنه سيعتزل في برشلونة، لا أعتقد هنالك شيء يجب إيضاحه».

وعن رحيل نيمار قال: «رحيل نيمار غير خطة الفريق في التعاقد مع لاعبين، كان علينا إيجاد لاعب بسرعة ولم يتردد الفنيون في التوقيع مع (عثمان) ديمبيلي، كان (أندريس) إنييستا قد أعلن مغادرته وكان علينا التوقيع مع لاعب وسط أيضاً».

وعن طموح برشلونة في الفوز بالدوري الاسباني أو دوري أبطال أوروبا علق قائلاً: «أفضل الفوز بالاثنين معاً».

ويتصدر البارسا ترتيب الدوري الإسباني، بعد ختام منافسات المرحلة الـ 27، برصيد 58 نقطة، بعد الفوز الصعب الذي حققه على ضيفه ريال سوسييداد، بهدف ميسي، من ركلة جزاء.

فيما يحتل ريال مدريد المركز الثاني، برصيد 56 نقطة، بعد خسارته أمام مستضيفه ريال بيتيس، بنتيجة 1-2، وهي الهزيمة الثالثة للملكي هذا الموسم في الليغا.