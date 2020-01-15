بارتوميو: نثق في نجاح سيتين وتشافي سيدرب برشلونة

أعرب جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، عن ثقته الكبيرة في نجاح المدرب كيكي سيتين بمهمته الجديدة مع الفريق.

واستلم سيتين مهمة تدريب البارسا بشكل رسمي أمس الثلاثاء، خلفاً لإيرنيستو فالفيردي الذي رحل عن منصبه بعد خسارة نصف نهائي السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد.

وتحدث بارتوميو في حوار مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، ليكشف عن رؤيته بخصوص قدوم سيتين، وعن إمكانية عمل تشافي هيرنانديز أسطورة النادي كمدرب للفريق في المستقبل.

وقال رئيس برشلونة:"لا يوجد لدي أي شكوك حول تولي تشافي تدريب برشلونة يوماً ما، يمتلك جميع المقومات الكافية لهذا المنصب، وسيكون مثالياً لأسلوب لعبنا وهوية النادي".

وأضاف: "اختلاف وجهات النظر شيء طبيعي في كرة القدم، لكن بالمواهب التي نمتلكها وقدرات سيتين أثق كثيراً في نجاحه بقيادة الفريق نحو تحقيق المزيد من النجاحات.

"تحدثنا معه قبل بضعة أيام من تعيينه، كان يعلم بتواجده في القائمة المرشحة، وفي النهاية اتصلنا به لمناقشة كافة التفاصيل بعد وقوع الاختيار عليه.

"كيكي كان لاعباً مختلفاً خلال ممارسته للكرة في مرحلة الشباب، وأبهر الكثيرون بمستواه وأسلوبه وهذا ما يحاول تطبيقه كمدرب".

تقييمه لفالفيردي: "قام بوظيفة رائعة معنا على مدار عامين ونصف، بكل تأكيد نشكره على ما قدمه، لأنه شخص ذكي يتمتع بقدر كبير من الاحترافية وجلب العديد من اللحظات السعيدة لبرشلونة".

يذكر أن سيتين سيخوض مباراته الأول كمدرب لبرشلونة، عندما يلعب أمام غرناطة ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإسباني الأسبوع القادم، حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي يمتلك نفس الرصيد.