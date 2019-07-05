بارتوميو يتجنب الحديث عن إمكانية انتقال نيمار ودي ليخت لبرشلونة

تَعمد رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، إثارة المزيد من الفضول حيال إمكانية التعاقد مع نيمار جونيور، بعد تزايد أنباء رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وانقلبت أوضاع أغلى لاعب في التاريخ في العاصمة الفرنسية، من نجم مدلل يحظى بمعاملة خاصة إلى لاعب بات مهدداً بالطرد، بعد تفاقم أزماته داخل وخارج الملعب، والتي وصلت لحد تورطه في تهمة اغتصاب.

وفي مؤتمر تقديم الشاب فرينكي دي يونغ، سُئل بارتوميو: "هل سيعود نيمار؟ نعرف أنه يريد العودة، لكن في نفس الوقت نعرف أيضاً أن ناديه لا يفكر في بيعه. هل (عثمان) ديمبيلي أفضل من نيمار، بالنسبة لي. أرى ديمبيلي لاعباً مختلفاً، ونريده معنا لأطول فترة".

وسئل مجدداً: "هل ترغب بعودة نيمار؟ لا أحب التحدث عن لاعبي الأندية الأخرى"، لكن في المقابل، كشف عن اقتراب إتمام صفقة أنتوان غريزمان المنتظرة، مؤكداً بدء اجتماعات الإدارة مع ميغيل آنخيل مارين، لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، معتبراً ذلك وفقاً لتعبيره بـ "السر الذي تم الكشف عنه".

وبخصوص صفقة مدافع أياكس ماتياس دي ليخت المحتمل انتقاله إما ليوفنتوس أو البارسا، قال بارتوميو: "قلت أكثر من مرة أني أعرف أين سيستقر دي ليخت، لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، عليهم أن يعلنوا مصيره أولاً".