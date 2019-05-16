بارتوميو يتحدث عن مصير فالفيردي

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أنه تم بالفعل حسم عدة صفقات جديدة خلال الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها بارتوميو وأكد خلالها بقاء المدرب إيرنيستو فالفيردي الموسم القادم.

وقال بارتوميو: "نخطط للموسم المقبل بالفعل، هناك صفقات جديدة، سنتحدث عن ذلك عقب مباراة نهائي كأس الملك.

"قال فالفيردي أني ومجلس الإدارة ندعمه، وهذا صحيح، إنه المدرب الذي نريده وفي الوقت الحالي هو بجوار اللاعبين من أجل مساعدتهم على التعافي مما حدث"، في إشارة للخسارة الكبيرة أمام ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكمل: "المشروع مع فالفيردي طويل الأمد، لا يزال عقده مستمراً، كما أنه سيستمر معنا لما بعد 2019".

يذكر أن تقاريراً عديدة تؤكد أن رونالد كومان المدير الفني الحالي لمنتخب هولندا قريب من خلافة فالفيردي في تدريب برشلونة.