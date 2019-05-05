بارتوميو: 10 تماثيل لميسي في كامب ناو بعد اعتزاله

قال رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو مازحاً أنه سيتم إنشاء 10 تماثيل للأسطورة ليونيل ميسي حينما يحين موعد اعتزاله.

ويعد الأرجنتيني الهداف الأول في تاريخ النادي بعدما وصل إلى هدفه الـ 600 الأسبوع الماضي مع البارسا، وذلك من ركلة حرة رائعة خلال اللقاء أمام ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويرتبط ميسي مع برشلونة بعقد يمتد حتى صيف عام 2021، وقد قاد الفريق للفوز بـ 33 لقباً حتى الآن.

ولدى سؤاله عما إذا كان ملعب كامب ناو سيحتوي تمثالاً لميسي، أجاب بارتوميو: "سيكون له 10 تماثيل".

وأضاف: "جائزة الكرة الذهبية لم تعد كافية، فقد بات ميسي بتصنيف جديد خاص به، هنالك لاعبون عظيمون، لكن ميسي فريد من نوعه".

يذكر أن الهداف الأرجنتيني قاد برشلونة مؤخراً للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، وبات الفريق على أعتاب بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تفوقه في نصف النهائي ذهاباً على ليفربول بثلاثيةٍ نظيفة سجل ميسي هدفين منها.