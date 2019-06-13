باريس سان جيرمان الأقرب لضم دي ليخت

رجحت تقارير دخول باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي سباق ضم قائد دفاع أياكس أمستردام الشاب ماتياس دي ليخت المطارد أيضاً من قبل برشلونة.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن البارسا "بات محبطاً" من تردد الدولي الهولندي ومسار المفاوضات بعد توصله إلى اتفاق مبدئي مع أياكس لضم صاحب الـ 19 عاماً مقابل 75 مليون يورو.

في المقابل، أشار مراسل شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية جيانلوكا دي مارزيو المتخصص بالانتقالات، إلى أن وكيل الاعمال الشهير مينو رايولا يتواجد في باريس لإجراء مفاوضات متقدمة مع مدير سان جيرمان آنتيرو هنريكي، المتوقع رحيله وحلول ليوناردو بدلاً منه، مشيراً إلى أن سباق ضم ليخت بات ينحصر بين باريس سان جيرمان وبرشلونة.

وعبر الهولندي الصاعد عن رغبته في لعب دور أساسي مع الفريق الذي سيحمل ألوانه في المستقبل، وهو قد يجد منافسة كبيرة في برشلونة الذي يضم جيرارد بيكيه وكليمون لونغليه وسامويل أومتيتي في مركز قلب الدفاع.

وقال دي ليخت الذي حثه كريستيانو رونالدو على هامش نهائي دوري الأمم الأوروبية بين منتخبي البرتغال وهولندا على اللحاق به إلى يوفنتوس: "الأهم أن ألعب دوراً متقدماً في الفريق الذي سأنتقل إلى صفوفه وأخوض مباريات كثيرة".