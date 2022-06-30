باريس سان جيرمان بصدد إحداث ثورة في صفوفه

يستعد باريس سان جيرمان بطل فرنسا لإحداث سلسلة تغييرات بهدف تجديد دماء الفريق الذي فشل حتى الآن في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويخطط لويس كامبوس المدير الرياضي الجديد للتخلص من عدة لاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري تمهيداً لقدوم المدير الفني كريستوف غالتيه.

وعلى رأس هؤلاء اللاعبين يأتي الهداف الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، إضافة للمدافع الدولي الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي، ولاعب خط الوسط الألماني يوليان دراكسلر، ومواطنه الظهير تيلو كيهرر، والمدافع السنغالي عبده ديالو.

وودع الباريسيون النجم الأرجنتيني الآخر آنخيل دي ماريا الذي وصلت مغامرته في ملعب بارك دي برانس إلى نهايتها هذا الشهر.

وسيعمل كامبوس على جلب المدافع الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار من إنتر مما سيسمح ببيع كيمبيمبي.

ويعد أبرز نجاح لإدارة باريس سان جيرمان هذا الصيف تمديد عقد هدافه الفرنسي المتألق كيليان مبابي حتى عام 2025.