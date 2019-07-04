باريس سان جيرمان في طريقه للتخلي عن تياغو سيلفا

اقترب تياغو سيلفا قائد باريس سان جيرمان من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار موقع "Le 10 sport" الفرنسي إلى أن ليوناردو المدير الرياضي لبطل الليغ 1 قرر بيع قائد الفريق هذا الصيف، في إطار الخطة المتبعة لتجديد الصفوف.

وأضاف: "سيضم باريس سان جيرمان مدافعاً قوياً بحال رحيل تياغو سيلفا هذا الصيف".

ويلعب البرازيلي في صفوف باريس سان جيرمان منذ انضمامه من ميلان في صفقة مزدوجة مع زلاتان إبراهيموفيتش عام 2012.

ويرغب النادي الفرنسي في التعاقد مع كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، علماً بأن النادي الإيطالي يطالب بأكثر من 100 مليون يورو من أجل التخلي عن مدافعه السنغالي المتالق، علماً بأن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس وريال مدريد يرغبون بضمه أيضاً.