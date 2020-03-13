باريس سان جيرمان قد يضطر لبيع نيمار

كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن باريس سان جيرمان قد يضطر لبيع نجمه نيمار دا سيلفا نهاية الموسم.

وقالت الصحيفة إن إدارة بطل الليغ 1 تسعى للتعاقد مع عدد من النجوم صيفاً، وهو ما سيتطلب بيع البرازيلي لبرشلونة الراغب في ضمه.

وأشارت إلى أن ليوناردو، المدير الرياضي للنادي، يريد السير على خطى ليفربول الذي باع فيليبي كوتينيو للبارسا، ووظف أموال الصفقة في تدعيم الفريق.

وأدى ذلك إلى نتائج إيجابية، حيث حقق الريدز لقب دوري أبطال أوروبا، كما باتوا قريبين من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيجلب بيع نيمار لباريس سان جيرمان نحو 200 مليون يورو، وفقاً لتطلعات النادي الفرنسي، وهو ما قد يسمح بشراء لاعبين مثل باولو ديبالا أو كاليدو كوليبالي، نجمي يوفنتوس ونابولي.