باريس سان جيرمان لا يريد رونالدو

أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو اليوم الثلاثاء أن باريس سان جيرمان ليس مهتماً بجلب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى صفوفه.

وكثرت التقارير في الساعات الأخيرة التي تشير لقرب انتهاء رحلة النجم المخضرم مع يوفنتوس.

وارتبط اسم هداف الدوري الإيطالي بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة مانشستر سيتي، بعدما كشفت مصادر إعلامية بأن وكيل الأعمال جورجي مينيديش عرض خدمات اللاعب على النادي السماوي.

ويقضي الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات موسمه الأخير مع يوفي، ويبدو أنه يريد الانتقال لفريق يمكنه الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأشارت التوقعات مطلع الصيف إلى أن باريس سان جيرمان سيكون وجهة رونالدو القادمة، إلا أن إعلان برشلونة الصاعق عن رحيل ليونيل ميسي جعل أنظار الباريسيين موجهة لضم الأسطورة الأرجنتينية.

ونجح النادي المملوك قطرياً بالفعل في جلب "ليو" الأسبوع الماضي في صفقة تاريخية.

وعنى هذا التعاقد أن استقطاب رونالدو لم يعد أمراً ضرورياً، كون النادي يخطط الآن لتجديد عقد نجمه الشاب كيليان مبابي الذي ارتبط اسمه أيضاً بانتقال محتمل إلى ريال مدريد قبل نهاية سوق الانتقالات هذا الشهر.

يذكر أن أنباء أخرى تحدثت عن اهتمام كارلو أنشيلوتي مدرب ريال بإعادة الهداف البالغ من العمر 36 عاماً إلى العاصمة الإسبانية هذا الصيف.