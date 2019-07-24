باريس سان جيرمان يؤكد تعافي نيمار من الإصابة

كشف باريس سان جيرمان تطور الحالة الصحية لنجمه نيمار دا سيلفا الذي تعرض لإصابة قبل انطلاق كوبا أميركا مطلع الصيف تسببت بإبعاده عن البطولة.

وذكر النادي الباريسي أن الإصابة التي يعاني منها الدولي البرازيلي في الركبة باتت من الماضي وأنه تعافى منها بصورة نهائية.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن صاحب الـ 27 عاماً قد يشارك للمرة الأولى مع بطل الدوري الفرنسي أمام سيدني بعد مشاركته في التدريبات الجماعية بكفاءة عالية.

ويتواجد نيمار مع باريس سان جيرمان في الصين رغم غيابه عن المباريات التحضيرية السابقة.

يذكر أن التقارير ربطت نيمار بالعودة لبرشلونة، لكن إيريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي الكتالوني نفى وجود خطة لإعادة المهاجم المثير للجدل.