باريس سان جيرمان يتابع مفاوضات إنتر وآليغري

أكد تقرير أن باريس سان جيرمان يراقب وضعية ماسيميليانو آليغري، المدير الفني السابق ليوفنتوس.

وقال موقع “كالتشيوميركاتو” أن سان جيرمان يراقب المدرب الإيطالي تحسباً لإقالة توماس توخيل، المدير الفني للفريق الفرنسي، بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ.

وأضاف التقرير أن آليغري ينتظر بدوره موقف إنتر ميلان، حيث يعطي الأولوية لتولي المهمة الفنية للنيراتزوري.

وكانت تقارير خرجت في الأيام الماضية تؤكد أن آليغري سيكون بديلاً لأنتونيو كونتي المدير الفني الحالي لإنتر.

وأشار الموقع إلى أن إنتر بحال رحيل كونتي، سيمنح آليغري عقداً لمدة عامين، بينما سيحصل المدرب على 7 ملايين يورو كراتبٍ صافٍ سنوي في الموسم الواحد.

ومن المقرر أن يجتمع كونتي بإدارة إنتر في الساعات القادمة، من أجل مناقشة مستقبله.