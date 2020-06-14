باريس سان جيرمان يتخلى عن كافاني وتياغو سيلفا

أعلن ليوناردو، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان الاستغناء عن خدمات النجمين إيدينسون كافاني، وتياغو سيلفا.

وقال البرازيلي خلال حوار مع صحيفة "جورنال دو دومانش" الفرنسية: "قررنا الاستغناء عن كافاني وتياغو".

وأشار المسؤول البرازيلي إلى أن الاتجاه حالياً هو للاستفادة من خدمات الثنائي، حتى نهاية أغسطس.

ويرتبط الفريق الباريسي بمباراتي سانت إيتيان وأولمبيك ليون، في نهائيي كأس فرنسا وكأس رابطة المحترفين، إضافة إلى إمكانية استئناف دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل باريس سان جيرمان إلى ربع النهائي.