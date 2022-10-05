باريس سان جيرمان يتعادل مع بنفيكا ويوفنتوس يهزم ماكابي

تعادل باريس سان جيرمان الفرنسي مع مستضيفه بنفيكا البرتغالي بهدفٍ لمثله في اللقاء الذي جرى على ملعب دا لوز لحساب المجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم الباريسيون بهدفٍ حمل توقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 22، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل عن طريق دانيلو بيريرا الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه قبل 4 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وضمن المجموعة نفسها، تفوق يوفنتوس الإيطالي على ماكابي بثلاثة أهداف لواحد على ملعب آليانز.

جاءت أهداف الفائز عن طريق أدريان رابيو (هدفان) في الدقيقتين 35 و 83، ودوشان فلاهوفيتش (50).

باريس سان جيرمان يضيف نقطة إلى رصيده

رفع سان جيرمان رصيده بعد هذا التعادل إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة وبفارق الأهداف عن بنفيكا ثاني الترتيب.

كما رفع يوفنتوس رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث.