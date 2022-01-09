باريس سان جيرمان يتعادل مع ليون بصعوبة في الدوري الفرنسي

تعادل باريس سان جيرمان بصعوبة مع مستضيفه أولمبيك ليون بهدف لمثله في المباراة التي شهدها ملعب غروباما ضمن المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي.

تقدم صاحب الأرض عن طريق البرازيلي لوكاس باكيتا في الدقيقة السابعة من زمن اللقاء.

لكن تيلو كيهرر أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 76.

باريس سان جيرمان يضيف نقطة جديدة إلى رصيده

بهذا التعادل، رفع سان جيرمان رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الترتيب.

كما رفع أولمبيك ليون رصيده بدوره إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

يذكر أن صفوف الفريق الباريسي الذي يقوده المدرب ماوريسيو بوتشيتينو شهدت غيابات عديدة أبرزها للنجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار لدواعٍ مختلفة.