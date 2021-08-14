باريس سان جيرمان يتغلب على ستراسبورغ دون ميسي ونيمار

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه ستراسبورغ بأربعة أهداف لاثنين في المباراة القوية التي أقيمت على ملعب بارك دو برانس ضمن المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي.

جاءت أهداف الفائز الذي غاب عنه نجماه ليونيل ميسي ونيمار عن طريق كلٍ من ماورو إيكاردي (3)، وكيليان مبابي (25)، ويوليان دراكسلر (27)، وبابلو سارابيا (86).

أما هدفا الخاسر فسجلهما كيفين غاميرو (53)، ولودوفيك آجورك (64).

وأكمل الفريق الضيف المواجهة بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 82 إثر طرد المدافع أليكساندر دجيكو.

بهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، فيما بقي رصيد ستراسبورغ خالياً من أي نقطة في المركز العشرين والأخير.