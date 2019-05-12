باريس سان جيرمان يتقرب من دي خيا

أكد تقرير إعلامي بريطاني، اليوم الأحد، أن باريس سان جيرمان، بات يتحلى بالواقعية في سعيه للتعاقد مع دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة “ذا سن” البريطانية أن بطل فرنسا قدم عرضه الأول للدولي الإسباني سعياً للحصول على خدماته في السوق الصيفي.

وكان دي خيا رفض عرض يونايتد لتجديد عقده والذي كان سيتقاضى بموجبه 350 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

وقدم باريس سان جيرمان عرضه الأول بنفس الراتب المعروض من قبل إدارة الشياطين الحمر، ليبقى حسم الأمر بيد الحارس الإسباني.

يذكر أن دي خيا، ارتكب العديد من الأخطاء الساذجة في الفترة الأخيرة، مما أضعف موقفه أمام إدارة مانشستر يونايتد علماً بأن عقده الحالي سينتهي صيف عام 2020.