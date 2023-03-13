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باريس سان جيرمان يجهّز مبلغًا خياليًا للتعاقد مع هالاند

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 13 آذار / مارس 2023 - 09:15
(Photo by Ben Stansall / AFP)
(Photo by Ben Stansall / AFP)

البوابة – يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند خلال سوق الانتقالات المقبل في الصيف، لتعزيز صفوف الفريق الموسم القادم. 

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حاليًا، هالاند هو المهاجم الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد انضمامه بداية الموسم الحالي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني. 

هالاند على رادار باريس سان جيرمان الموسم القادم

بحسب الصحافة الفرنسية، فإن بي إس جي يريد أن يصنع ثنائية الموسم القادم مكونة من هالاند ومبابي، حيث أن كلا اللاعبين تم تصنيفهما كأفضل مهاجمين في عالم كرة القدم في الوقت الحالي. 

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ولكن العثرة التي تقف في طريق هذه الصفقة هي أن هالاند يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده، وهذا الشرط سيكون قابل للكسر فقط في صيف عام 2024، إلّا في حال توصلت جميع الأطراف لاتفاق بخصوص ذلك. 

وبناء على ما سبق، من المتوقع أن يجهز باريس سان جيرمان مبلغًا طائلًا من المال لقاء خدمات المهاجم الفذ هالاند، خاصة وأن النادي الباريسي يخطط خاليًا للتخلي عن نجوم كبار في الفريق هذا الصيف أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار. 


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