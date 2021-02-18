باريس سان جيرمان يحدد سعر مبابي بعد ثلاثيته في مرمى برشلونة

كشفت صحيفة “لو باريزيان” أن إدارة سان جيرمان وملاك النادي القطريين، حددوا سعراً مبدئياً لا يقل عن 200 مليون يورو للموافقة على بيع النجم كيليان مبابي.

وأشارت “لو باريزيان” في تقرير مطول أن مبابي أثبت أنه يستحق أن يكون ضمن الفئة الأولى بعد تألقه أمام برشلونة، وتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) على ملعب كامب ناو، لكنه لن ينعم بذلك في ظل تواجد زميله النجم نيمار، الذي اقترب من تمديد عقده لأربعة مواسم أخرى.

وأضافت الصحيفة أن مستقبل الهداف الفرنسي الذي ينتهي عقده في صيف 2022، يبقى محل شكوك عديدة في ظل اهتمام عدة أندية بضمه مثل ريال مدريد ويوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي، بينما ابتعد برشلونة عن السباق في ظل أزمته المالية الطاحنة بسبب جائحة كورونا.

وذكرت “لو باريزيان” أن إدارة باريس سان جيرمان لا تخطط للتفريط في مبابي بأقل من 200 مليون يورو.

وأشارت إلى أن مسؤولي الباريسي يراهنون على أن أي نادٍ ينوي ضم مبابي، سيفكر مرتين لتدبير المبالغ المالية المطلوبة لإتمام الصفقة، خاصة أن راتب اللاعب الشاب سنوياً لن يقل عن 30 مليون يورو، ومؤهل لأن يكون النجم الأول للكرة العالمية بعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللذين تربعا على العرش لنحو 15 عاماً.