باريس سان جيرمان يحقق فوزاً مثيراً على تروا بنتيجة 4-3

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه تروا بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة القوية والمثيرة التي جمعتهما على ملعب بارك دي برانس لحساب الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

تناوب على تسجيل أهداف الفريق الباريسي كلٌ من كارلوس سولير وليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي (من جزاء)، في الدقائق 24 و 55 و 62 و 76 على التوالي.

أما أهداف الخاسر فسجلها ماما بالدي (هدفان في الدقيقتين 3 و 52)، وآنتي بالافيرسا (88).

باريس سان جيرمان يبتعد في صدارة الليغ 1

بهذا الانتصار، رفع سان جيرمان رصيده إلى 35 نقطة في المركز الأول وبفارق 5 نقاط عن لانس ثاني الترتيب.

فيما بقي رصيد تروا ثابتاً عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.