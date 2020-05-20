باريس سان جيرمان يحلم بضم هالاند

خطف الشاب إيرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند الأنظار خلال الفترة الأخيرة بأدائه التهديفي الرائع الذي أبهر الجميع.

وذكر تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان انضم لقائمة الفرق التي ترغب في الحصول على توقيع النرويجي، خاصةً وأن مستقبل مهاجميه إيدينسون كافاني وماورو إيكاردي غير معلوم.

وارتبط اسم هالاند بانتقال محتمل إلى ريال مدريد، ونصحه النجم لوثار ماتيوس بالبقاء فترة أطول في الدوري الألماني لكسب الخبرة قبل الانضمام للميرينغي.

سبق لهالاند اللعب لمولده، وريد بول سالزبورغ، وانتقل إلى دورتموند في يناير الماضي بمقابل مادي وصل إلى 45 مليون يورو.

وخاض هالاند مع دورتموند 12 مباراة في كافة المسابقات منذ وصوله، وسجل 13 هدفاً، وصنع لزملائه ثلاثة أهدافٍ، وكان قد شارك مع فريقه السابق ريد بول سالزبورغ في 27 مباراة، سجل فيها 29 هدفاً، وصنع لزملائه سبعة أهداف.