باريس سان جيرمان يختار كاين لتعويض مبابي

يبدو أن هاري كاين قد يلتحق بمدربه السابق ماوريسيو بوتشيتينو في باريس سان جيرمان.

ويدرس بطل فرنسا التحرك لضم مهاجم توتنهام هوتسبير إذا ما قرر كيليان مبابي الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري، في ظل الاهتمام الكبير بخدماته من قبل عمالقة أوروبا وعلى رأسها ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان صيف العام القادم، ولا يبدو أنه سيعمل على تجديده مما يرجح رحيله بأقرب فرصة ممكنة.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن المدير الفني الأرجنتيني سيعمل لجلب نجم سبيرز سريعاً إذا ما قرر خسر خدمات مبابي خلال الفترة القادمة.