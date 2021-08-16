باريس سان جيرمان يريد بوغبا إلى جانب ميسي ونيمار ومبابي

قالت صحيفة "ذا إندبنتدنت" البريطانية أن باريس سان جيرمان يجهز عرضاً رسمياً لضم بول بوغبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد.

وسيعرض النادي الفرنسي على مواطنه 500 ألف جنيه استرليني أسبوعياً في محاولة منه لخطف لاعب خط الوسط الدولي صيف العام القادم.

ويخوض اللاعب الموسم الأخير من عقده مع فريق الشياطين الحمر ويبدو أن البقاء في مانشستر أمر مستبعد بالنسبة له.

ماذا قدم بوغبا خلال الأشهر الأخيرة؟

وصنع بوغبا 4 أهداف لمانشستر يونايتد خلال المباراة الافتتاحية من الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليدز يونايتد يوم السبت الماضي في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه بنتيجة 5-1.

كما ظهر اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً بشكل مميز رفقة منتخب فرنسا في بطولة يورو 2020 قبل أن يغادر الديوك المنافسات من دور الـ 16 بصورة مفاجئة على يد منتخب سويسرا.