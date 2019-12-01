باريس سان جيرمان يزاحم توتنهام على صفقة بايل

يخطط باريس سان جيرمان لتعزيز صفوفه بصفقة جديدة من نظيره ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكنه سيواجه منافسة شرسة من توتنهام هوتسبير.

ووفقاً لموقع "Le 10 sport"، قرر ريال مدريد بالفعل الانفصال عن نجمه غاريث بيل نهاية الموسم الجاري.

ويهتم باريس سان جيرمان، بالحصول على خدمات الدولي الويلزي، تحسباً لرحيل نيمار دا سيلفا الصيف القادم.

وتبدو علاقة بايل بالمدرب زين الدين زيدان وجماهير ريال مدريد، مضطربة بعد الشيء، حيث أن "زيزو" على خلاف معه منذ نهاية الموسم الماضي، إلا أنه رحب برحيله في أكثر من مناسبة.

أما جماهير ريال مدريد تشعر بالغضب الشديد بعد قيام بايل برفع علم، وضع فيه الفريق الملكي في المرتبة الثالثة خلف ويلز ورياضة الغولف.