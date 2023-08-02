باريس سان جيرمان يزيل صورة مبابي من موقع النادي الرسمي

حذف باريس سان جيرمان صورة النجم كيليان مبابي من موقع النادي الرسمي على الإنترنت، وهو ما يظهر بوضوح أن الطرفين قد وصلا إلى نقطة اللارجوع عقب ما حدث مؤخرًا في سوق الانتقالات الصيفية.

ورغم أنه من الممكن إيجاد صور اللاعب في الأرشيف الخاص بالموقع، إلّا أنه وبحسب "Sport" فإن الصفحة الرئيسية لموقع النادي الباريسي أصبحت خالية من صور مبابي تمامًا.

باريس سان جيرمان يمهد لرحيل مبابي عن صفوفه برسالة واضحة

وفقًا لموقع "Tribalfootball"، فإنه عندما تتم زيارة موقع باريس سان جيرمان على الإنترنت، ستكون صور كل من ماركو فيراتي، نيمار، ماركينيوس، ولوكاس هيرنانديز على الصفحة الرئيسية ولكن لا يوجد أي صور لمبابي.

وكان النادي الفرنسي قد أدرج اسم كيليان مبابي ضمن أسماء اللاعبين الراحلين في الصيف خلال الشهور الماضية، وذلك بعد أن رفض اللاعب تجديد عقده حتى عام 2025.

وحتى الآن تشير كل التقارير أن وجهة مبابي المقبلة بنسبة كبيرة هي ريال مدريد، حيث أن الأمر تأكد خصوصًا وأن اللاعب لم يلتحق بصفوف البي إس جي في الجولة التحضيرية وغاب عن المباريات الودية في الصيف.