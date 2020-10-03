باريس سان جيرمان يسحق آنجيه بسداسية في الدوري الفرنسي

حقق باريس سان جيرمان فوزاً كاسحاً على ضيفه آنجيه، بستة أهداف لهدف، ضمن المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي.

افتتح أليساندرو فلورينزي التسجيل لبي إس جي في الدقيقة 7، قبل أن يضيف نيمار دا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 37.

في الشوط الثاني، عاد نيمار ليوقع على الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 47، ليسجل بعدها اسماعيل تراوري هدف آنجيه الوحيد بعد 5 دقائق.

وسجل جوليان دراكسلر الهدف الرابع لباريس سان جيرمان في الدقيقة 57، ثم الخامس عن طريق إدريسا غايا.

واختتم كيليان مبابي مهرجان الأهداف بالهدف السادس في الدقيقة 84، ليحصد باريس سان جيرمان نقاط المباراة الثلاث ويرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني.