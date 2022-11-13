باريس سان جيرمان يسحق أوزير بخماسية في الدوري الفرنسي

أنهى باريس سان جيرمان مبارياته قبل نهائيات كأس العالم قطر 2022 بفوزٍ ساحقٍ على ضيفه أوزير وبخماسية دون رد اليوم الأحد في اللقاء الذي جرى على ملعب بارك دي برانس لحساب الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

تناوب على تسجيل أهداف المباراة كلٌ من الفرنسي كيليان مبابي والإسباني كارلوس سولير والمغربي أشرف حكيمي والبرتغالي ريناتو سانشيز والفرنسي الآخر هوغو إيكيتيكي في الدقائق 11 و 51 و 57 و 81 و 84.

باريس سان جيرمان يبتعد عن مطارديه

بهذا الانتصار الجديد، رفع الفريق الباريسي الذي يدربه كريستوف غالتيه رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق 5 نقاط عن لانس ثاني الترتيب.

فيما تجمد رصيد أوزير عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.