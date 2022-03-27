باريس سان جيرمان يضيف لوكاكو لقائمة أمنياته

أضاف باريس سان جيرمان النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو إلى قائمة أهدافه في سوق الانتقالات الصيفي القادم وفقاً لموقع "فوتبول إنسايدر".

وتعاقد النادي اللندني مع المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً الصيف الماضي قادماً من إنتر ميلان في صفقة ضخمة وصلت قيمتها إلى نحو 97.5 مليون جنيه استرليني.

لكن نجم الفريق السابق عانى في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية للمدير الفني الألماني توماس توخيل، وبات ينشد الرحيل عن ملعب ستامفورد بريدج.

ويدرس النادي الفرنسي التقدم بعرض ضخم ومغري من أجل ضم اللاعب العملاق لتعويض الرحيل المتوقع لنجمه كيليان مبابي الذي سينتهي عقده بعد انتهاء الموسم الجاري.

وارتبط مبابي بانتقال محتمل إلى ريال مدريد وسيكون على باريس سان جيرمان تعويضه بلاعب هداف ويبدو أن الإدارة اختارت لوكاكو لتعويضه.