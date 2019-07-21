باريس سان جيرمان يغري مبابي بـ 50 مليون يورو

قالت تقارير إسبانية أن باريس سان جيرمان سيعرض عقداً جديداً ضخماً على نجمه كيليان مبابي لمنع الإغراءات من الأندية الأخرى.

وارتبط الدولي الفرنسي في الآونة الأخيرة بعروض من ريال مدريد، بالإضافة لإبداء مانشستر سيتي اهتماماً بخدماته.

وأوضحت صحيفة "إل بايس" أن ناصر الخليفي، رئيس بي إس جي، سيعرض تمديد عقد مبابي الذي ينتهي صيف 2023 لعامين إضافيين حتى 2025 مع رفع راتبه.

وكشفت الصحيفة بأن مبابي سيتقاضى في العام الواحد قرابة 50 مليون يورو وفقاً لبنود العقد الجديد، وذلك لإقناعه بالبقاء.

وكان باريس سان جيرمان قد ضم المهاجم الصاعد قبل عامين من جاره موناكو مقابل 180 مليون يورو في ثاني أغلى الصفقات في تاريخ النادي الفرنسي.

وتعادل باريس سان جيرمان ودياً السبت بهدف لمثله مع نورنبيرغ ضمن التحضيرات للموسم الجديد.