باريس سان جيرمان يفرض طلباته على يوفنتوس

كشفت تقارير عن أمل يوفنتوس في حسم صفقة ضم ماورو إيكاردي مهاجم إنتر الحالي المعار لباريس سان جيرمان.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية الصادرة من تورينو والتي أكدت أن البيانكونيري متمسك بالحصول على خدمات الدولي الأرجنتيني في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان بدأ في وضع طلباته من أجل ترك المهاجم لصالح يوفي.

وأكدت أن النادي الفرنسي طلب الحصول على ميراليم بيانيتش نجم روما السابق ويوفنتوس الحالي نظير التخلي عن إيكاردي.

ولا يملك باريس سان جيرمان حتى الآن حق التصرف في إيكاردي كونه يقضي فترة إعارته مع فريق العاصمة الفرنسية حالياً.

وكانت تقارير قد أكدت أن ضم إيكاردي أمر يعمل عليه يوفنتوس لإقناع كريستيانو رونالدو بالاستمرار في صفوفه.

يذكر أن إيكاردي شارك مع باريس سان جيرمان في 31 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 20 هدفاً وصنع أربعة أهداف أخرى.